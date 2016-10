Classica 22:45 bis 00:20 Musik Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 D 1989 Stereo 16:9 Merken Nach dem Fall der Berliner Mauer dirigierte Leonard Bernstein am 25. Dezember 1989 im Schauspielhaus (jetzt: Konzerthaus) Berlin die Neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit den Solisten June Anderson, Sarah Walker, Klaus König und Jan-Hendrik Rootering. Um dem politischen Anlaß Ausdruck zu geben, wurde die berühmte Ode an die Freude in "Freiheit, schöner Götterfunken" geändert. Chor und Orchester setzten sich aus Musikern aus Ost- und Westdeutschland, den USA, England, Frankreich und der Sowjetunion zusammen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: June Anderson (Sopran), Sarah Walker (Mezzosopran), Klaus König (Tenor), Jan-Hendrik Rootering (Bass) Originaltitel: Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 Musik: Ludwig van Beethoven

