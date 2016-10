Heimatkanal 06:45 bis 07:10 Comedyserie Curd Jürgens erzählt Das Bombardon D 1962 Stereo Merken Ist es nun ein Bombardon oder eine Pauke? So oder so hat das Musikinstrument nichts während einer Vorstellung in einer Loge zu tun. Als sie es entfernt haben will, er aber keine Anstalten macht, etwas zu unternehmen, entspinnt sich - schon während der Ouvertüre - ein handfester Streit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Curd Jürgens (Himself - Host) Originaltitel: Curd Jürgens erzählt Regie: Gerhard Overhoff Drehbuch: Norbert Schiller