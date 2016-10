Beate Uhse TV 20:15 bis 20:50 Erotikserie Texas Pattis Poppbox In Bremen 1 D 2016 Stereo 16:9 Merken Texas Patti besucht die Freie Hansestadt Bremen und zaubert aus ihrer Poppbox wieder die schärfsten Begegnungen. In vier neuen Folgen heizt sie dem Norden ordentlich ein! Berührungsängste sind für Patti und ihren Mirrorman ein Fremdwort, lustvolle Neugier dagegen ihr zweiter Vorname! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Texas Pattis Poppbox Regie: Mirrorman Altersempfehlung: ab 18