Sky Krimi 04:40 bis 05:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 31 Ein Toter fällt vom Himmel D 2004 Stereo Merken Peter Brettschneider fällt tot aus einem Heißluftballon, ausgerechnet auf den Acker von Korbinian Hofer! Was auf den ersten Blick wie ein Unfall des passionierten Ballonfahrers aussieht, erweist sich als Verbrechen: Jemand hat den Höhenmesser manipuliert. Die Rosenheim-Cops schauen sich zuerst im engeren Familienkreis des Toten um. Und offenbar sind die beiden Polizisten nicht die Einzigen, die an der Aufklärung des Falls interessiert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Michael Sigloch Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12