Sky Krimi 03:00 bis 03:50 Krimiserie Wolffs Revier Knast D 1993 Stereo Merken Wolff lässt sich als Undercover-Agent in ein Gefängnis einschleusen. Er soll dort Kontakte zu einem Waffenhändler-Ring aufbauen. Während seiner Abwesenheit lässt Verena die Wohnung renovieren - mit fatalen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Helmut Zierl (Markus Scharfenberg) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Lähn Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Rolf Liccini Musik: Roberto C. Detree Altersempfehlung: ab 12

