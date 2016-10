Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 32 Die sündige Sennerin D 2004 Stereo Merken Hüttenwirt Jakob Jungbrunner wird in den Bergen tot aufgefunden. Da der Tote eine Liebschaft mit der Studentin Theresia hatte, rückt ihr eifersüchtiger Freund ins Visier der Ermittler. Als Korbinian Hofer und Ulrich Satori herausfinden, dass er kein sicheres Alibi hat, scheint der Fall gelöst. Doch dann verstrickt sich die Witwe des Verstorbenen in Widersprüche und ein reicher Geschäftsmann interessiert sich für die Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Andreas Maria Schwaiger (Bobby Lewinsky) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Wilhelm Engelhardt Kamera: Pascal Hoffmann Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

