In einer Parkanlage liegt die Leiche von Manuela Wenzel. Die Frau wurde erschlagen und ausgezogen, aber wohl nicht missbraucht. In ihrer Wohnung trifft Stolberg (Rudolf Kowalski) auf den betrunkenen Ralf Nowak (Felix Vörtler), der beteuert, ihren Mörder zu kennen. Der Hauptkommisssar und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Ralf Nowak zählt zu ihren ersten Verdächtigen.