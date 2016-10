RTL Crime 03:05 bis 03:50 Actionserie Das A-Team Folge: 3 Fegefeuer USA 1983 Stereo Merken Das A-Team wird von Mrs. Rodgers beauftragt, ihre Tochter Sheila aus dem Lager des verrückten Sektenführers Martin James zu befreien. Obwohl es ihnen gelingt, Sheila in Sicherheit zu bringen, fallen Hannibal, B.A., Face und Amy in die Hände der Sekte. Dort wird ein Gericht einberufen, das die Vier zum Tode verurteilt. Der Sektenführer lässt ihnen fünfhundert Schritte Vorsprung und schickt ihnen dann seine Killer hinterher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John 'Hannibal' Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. 'Howling Mad' Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Mr. T (B.A. Baracus) Gerrit Graham (Brother Stephen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Originaltitel: The A-Team Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12

