RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Blut, Schweiß und Tränen USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 5: Nach Jahren wird Hank, ein junger Drogensüchtiger, aus dem Knast entlassen. Sein Bruder Riley holt ihn ab, denn die Männer verbindet ein gemeinsamer Traum: Sie wollen professionelle Basketballspieler für die Universitätsmannschaft der Kansas University werden. Doch während Riley ehrgeizig an seinem Traum arbeitete, geriet Hank vor Jahren auf die schiefe Bahn, nahm Drogen und landete im Gefängnis. Wenige Wochen nach seiner Entlassung wird Hank beim gemeinsamen Familienessen von Polizisten verhaftet. Er steht unter Verdacht, seine Freundin Angela getötet zu haben, denn sein Name wurde am Tatort mit Blut an die Wand gemalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Aaron Rahsaan Thomas Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 231 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 166 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 106 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 96 Min.