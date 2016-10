RTL Crime 14:55 bis 15:40 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? The Briley Brothers GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 5: In der britischen Stadt Richmond kommt es 1979 zu einer ganzen Reihe von Verbrechen. Männer, Frauen und Kinder wurden sowohl auf den Straßen, als auch in ihren Häusern und Wohnungen brutal ermordet. Niemand schien sicher. Bei den Tätern handelt es sich um eine Gang, die aus drei Brüdern besteht. Kann ihre gemeinsame Vorliebe für exotische Tiere und ihre Mordlust also mit ihrer DNA erklärt werden? Woher nahmen sie den Mut, sich auch von einer drohenden Todesstrafe nicht einschüchtern zu lassen und einen der spektakulärsten Gefängnisausbrüche in der Geschichte Großbritanniens durchzuführen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16