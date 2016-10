RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Auf Leben und Tod USA 1982 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Ein aus der Strafanstalt Strikersville entflohener Häftling informiert das A-Team über die unmenschlichen Haftbedingungen dort. Das A-Team zögert nicht, seine Hilfe anzubieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John 'Hannibal' Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. 'Howling Mad' Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco 'B.A.' Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Ron Satlof Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12