Goldstar TV 19:00 bis 20:15 Show Kulthits aus West und Ost D 2016 Stereo 16:9 Merken Mit ihrer Rockband Elephant schrieb Ute Freudenberg in der DDR bereits Musikgeschichte - dennoch entschloss sie sich 1984 aus ihrer Heimat zu fliehen. Natürlich ist sie mit dabei, wenn sich am Tag der Deutschen Einheit die Kultstars aus Ost und West versammeln. Mit dabei sind auch Udo Lindenberg, Peter Maffay, Karat u.v.m. U.a. mit: Karat, Münchener Freiheit, Puhdys, Nena, Ute Freudenberg & Christian Lais, Nino De Angelo, Wolfgang Petry, Roland Kaiser, Silly, Wolfgang Ziegler, Andreas Bourani, Helene Fischer, Peter Maffay, Ute Freudenberg, Udo Lindenberg, Andrea Berg, Matthias Reim. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kulthits aus West und Ost