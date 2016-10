Sky Action 19:40 bis 21:15 Actionfilm Hijacked USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Kampf gegen die anti-imperialistische Terrorbande "The Tribe" hat Geheimagent Paul Ross (Randy Couture) vor kurzem seinen Partner und besten Freund verloren. Nun planen die Terroristen offenbar einen Schlag gegen den Milliardär Bruce Lieb. Ross begleitet ihn auf dessem nächsten Flug, als es tatsächlich zu einer Flugzeugentführung kommt. Dass Ross' Ex-Frau mit an Bord ist, macht die Sache für ihn nicht einfacher. - Spannung im "Stirb Langsam"-Stil mit Ultimate Fighter Randy Couture. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Couture (Paul Ross) Tiffany Dupont (Olivia Rousseau) Holt McCallany (Rostow) Gina Philips (Michelle Leib) Vinnie Jones (Joe Ballard) Rob Steinberg (Mike Meltzer) Craig Fairbrass (Bruce Leib) Originaltitel: Hijacked Regie: Brandon Nutt Drehbuch: Brandon Nutt, Declan O'Brien, Scoop Wasserstein Kamera: Adam Biddle Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 16