Sky Action 06:00 bis 07:40 Thriller Reclaim - Auf eigenes Risiko USA, CHN, MAL 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Endlich Eltern: Steven und Shannon (Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre) haben die haitianische Waise Nina adoptiert. In Puerto Rico sollen letzte Details geklärt werden. Doch während die jungen Eltern dort auf die Ausreisedokumente warten, verschwindet Nina plötzlich spurlos. Auch die Vermittlungsagentur löst sich in Luft auf. Steven und Shannon dämmert, dass auch die scheinbare Zufallsbekanntschaft Benjamin (John Cusack) mit der Sache zu tun hat - sie stecken mitten in einer kriminellen Verschwörung, bei der es um Leben und Tod geht. - Böses Spiel mit dem Kinderwunsch: Thrill & Action vor idyllischer Karibik-Kulisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Benjamin) Ryan Phillippe (Steven) Rachelle LeFevre (Shannon) Jacki Weaver (Reigert) Luis Guzmán (Detective) Briana Roy (Nina) Veronica Faye Foo (Paola) Originaltitel: Reclaim Regie: Alan White Drehbuch: Luke Davies, Carmine Gaeta Kamera: Scott Kevan Musik: Inon Zur Altersempfehlung: ab 12