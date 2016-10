Artisten-Orje (Mario Adorf), ein Ganove, wird aus der Haft entlassen. Er findet Zuflucht in einem "Massagesalon", in dem seine Freundin Nelly (Karin Baal) als Prostituierte arbeitet. Die Zuhälter nehmen Orje als Mitglied auf. Dann beginnt die Clubchefin ein Verhältnis mit ihm. - Von Wolfgang Staudte ("Der Untertan") inszenierte frivole Farce. In Google-Kalender eintragen