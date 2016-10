KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Gefährlicher Appetit / Da ist was faul F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Gefährlicher Appetit: Hektor versucht Marsu zu überreden, sich nicht nur von Piranhas zu ernähren, um das Ökosystem Algazomas zu schützen und eine Überfischung zu verhindern. Aber Marsu stopft weiter Piranhas in sich hinein, auch an einer Stelle des Flusses, die vergiftet ist, weil Bauwahn und Ollie dort in der Nähe im Auftrag von Felizia Giftmüll vergraben haben. Marsu fängt an zu leuchten und schließlich wird er immer schwächer. Tante Diana läuft zum Lager, um dort aus einer Pflanze ein Gegenmittel zu machen, aber das dauert seine Zeit. Als sie mit Frau Marsu und dem Mittel zu Hektor und Marsu zurückkommt, weinen alle Tiere, weil es so aussieht, als wäre Marsu tot. Auch Ollie, der mit Bauwahn im Dschungel unterwegs ist und in einer von Hektor gebauten Falle hängt, weint um seinen mutigen Gegner. Das hindert ihn aber nicht daran, Hektor und Tante Diana anzugreifen, um Marsu mitnehmen zu können. Frau Marsu, die fast ebenso streitbar ist wie ihr Mann, verhindert das und als Marsu durch Tanze Dianas Mittel wieder gesund ist, machen Ollie und Bauwahn wieder mal buchstäblich die Fliege. Am Ende sieht Hektor ein, dass ein Piranhafresser wie Marsu gar nicht anders kann, als sich von Piranhas zu ernähren und dass er gerade deswegen vielleicht ein wichtiger Teil des Ökosystems Algazomas ist, der sonst wohl von Piranhas übervölkert wäre. Da ist was faul: Marsu schmecken die Piranhas nicht mehr. Hektor kann das nicht fassen und startet eine Untersuchung. Als Erstes findet er Fliegen, die Ohren haben, als nächstes Frösche, denen blaue Bärte wachsen. Auf der Suche nach der Ursache finden Hektor und Marsu einen Haufen von einem unbekannten Tier, auf dem sich die Fliegen niederlassen und anschließend Ohren bekommen. Nach längeren Ermittlungen fasst Hektor zusammen: Kolibris holen Nektar aus einer seltsamen eckigen Blume, können daraufhin nicht mehr richtig fliegen und werden vom Jaguar gefressen, der dadurch zu einem Tier halb Jaguar halb Ziege mutiert. Auf seine Ausscheidungen legen die Fliegen Eier und bekommen Ohren. Diese Fliegen werden von Fröschen gefressen, denen danach blaue Bärte wachsen. Die Piranhas fressen die mutierten Frösche und werden dadurch für Marsu ungenießbar. Tante Diana findet heraus, dass es sich bei der eckigen Blume um eine gentechnisch veränderte Pflanze handelt. Für einen solchen Eingriff in die Natur kommt nur eine in Frage: Felizia Absahn. Hektor und Marsu stellen fest, dass einige Wissenschaftler in Felizias Versuchsgewächshaus Hunderte von genmanipulierten Pflanzen gezüchtet haben. Nachdem Tante Diana durch Versuche ermittelt hat, dass die veränderten Pflanzen durch Senf kaputt gehen, belädt Hektor seinen Bambukopter mit Senfbrühe und verteilt sie in Felizias Gewächshaus. Der Bambukopter, ein ziemlich unsicheres Luftgefährt, geht dabei natürlich in die Brüche, aber die genmanipulierten Pflanzen sind ausgerottet und die Nahrungskette ist wieder in Ordnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz