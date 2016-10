KI.KA 12:30 bis 13:00 Kindermagazin Die Sendung mit der Maus D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Lach- und Sachgeschichten, zum Erntedank mit Christoph und reifen Äpfeln, Nulli und Priesemut im Möhrenbeet, mit Armins Kochstudio, Käpt'n Blaubär als Gurkenkönig von Cornichon und natürlich mit der Maus, der Ente und dem Elefanten. Bei der Apfelernte Christoph schaut bei der Apfelernte vorbei. Dabei stellt er fest, dass sich nur die reifen Äpfel ganz leicht pflücken lassen. Die unreifen Früchte dagegen hängen viel fester am Ast. Was ist der Trick vom Apfelbaum? Nulli und Priesemut: Übung macht den Meister Priesemut will Nulli bei der Möhrenernte helfen. Doch der stellt sich dabei etwas ungeschickt an: Statt schöner Möhren hält er immer nur grünes Kraut in den Händen hält. Nulli verliert langsam die Geduld mit seinem Erntehelfer. Als auch noch ein kleines Missgeschick widerfährt, kommt es zum Streit zwischen den beiden besten Freunden. Die Maus im Internet www.die-maus.de E-Mail-Adresse maus@wdr.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit der Maus Musik: Hans Posegga