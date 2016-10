FOX 14:45 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Ausgesetzt USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Max Bergman wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als er an einem Opfer die Handschrift eines berüchtigten Serienkillers erkennt und weitere Morde erwartet. Das Team hält seine Vermutungen für reine Hirngespinste, denn der so genannte Müllmann-Killer sitzt seit Jahren hinter Gittern. Doch Max lässt nicht locker. Er hat ein besonderes Interesse an der Aufklärung des Falles, denn seine Mutter wurde einst vom Müllmann-Killer getötet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) James M. Connor (Deacon MacKenna) Kevin Dobson (Al Shepard) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Jerry Levine Drehbuch: Elwood Reid