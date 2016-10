TNT-Serie 00:35 bis 01:25 Krimiserie Crossing Jordan Der Abschiedsbrief USA 2007 16:9 Merken William Ivers möchte die Vorgänge in der Gerichtsmedizin genauer unter die Lupe nehmen, nachdem Jordan immer wieder mit ihren unorthodoxen Ermittlungsmethoden aufgefallen ist. Während Woody, Nigel und Bug die seltsamen Todesumstände einer Frau untersuchen, erhält Lily überraschende Neuigkeiten, welche die sich anbahnende Beziehung zwischen ihr und Bug in Gefahr bringen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Donna Deitch Drehbuch: Tim Kring, Lynne E. Litt Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin