TNT-Serie 16:20 bis 17:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Ein Stückchen A USA 2012 16:9 Merken Nach ihrem letzten Zusammenstoß mit "A" glauben die Mädchen, nur wenige Schritte vor der Entdeckung der Identität von "A" zu stehen und wollen Calebs Fähigkeiten als Hacker in Anspruch nehmen. Nur Hanna ist dagegen und will lieber eine Überraschungsparty für Caleb am Seehaus von Spencer schmeißen. Doch ist das wirklich die richtige Art von Ablenkung oder nur der Auftakt zu einer neuen Katastrophe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Michael Grossman Drehbuch: Oliver Goldstick Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12