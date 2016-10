TNT-Serie 06:55 bis 07:45 Serien Scandal In der Falle USA 2013 16:9 Merken Während die Beziehung zwischen Olivia und Jake immer enger wird, erreicht die zwischen Fitz und Mellie einen neuen Tiefpunkt. Nachdem der ehemalige CIA-Direktor Osbourne tot ist, gehen Olivia und die anderen von einem Selbstmord aus und glauben, auch den Maulwurf in den eigenen Reihen gefunden zu haben. Nur Osbournes Frau ist nicht überzeugt und wendet sich hilfesuchend an Olivia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Joshua Malina (David Rosen) Originaltitel: Scandal Regie: Tom Verica Drehbuch: Chris Van Dusen, Shonda Rhimes Kamera: Oliver Bokelberg Musik: Chad Fischer