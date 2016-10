ARTE 00:50 bis 02:15 Trickfilm Hotel F 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Weltuntergangsstimmung in Videospiel-Optik: Aufgebaut wie ein Katastrophenfilm erzählt "Hotel" - absurde Komödie und einfaches Drama zugleich - vom Ende der Welt. Für seinen Film nutzt "ARTE Creative"-Stammkünstler Benjamin Nuel das Material seines gleichnamigen interaktiven Onlinespiels, das im Oktober 2013 auf www.arte.tv online ging. Der Urheber und Regisseur bleibt dabei den erzählerischen und ästhetischen Zielen des Originalwerks treu. In einem von einem großen Park umgebenen Hotel verbringen müde Krieger ihren Ruhestand: Sie sind aus einem Computerspiel entkommene Terroristen und Polizisten, die zum ersten Mal keine Aufgabe mehr haben und friedlich zusammenleben. Unter der Aufsicht eines Huhns kämpfen sie gegen die Langeweile, spielen, plaudern und philosophieren, tun das, was Rentner nun einmal so tun - während die Welt um sie herum Stück für Stück auseinanderfällt. Am Ende befindet sich das aus zwei Soldaten und dem Huhn bestehende Haupttrio wie die Kapitäne eines sinkenden Schiffs auf den letzten verbleibenden Inseln ihres Universums. Ob ihnen ein zweites Leben in einer anderen Welt bevorsteht? "Hotel" ist nicht Benjamin Nuels erstes Werk, das den Untergang der Welt zum Thema hat. Endzeitstimmung herrscht auch in seinen Filmen "Pattern Island" und "La fin du monde", welchem ebenfalls ein interaktives Videospiel vorausging. Seine Filme wurden unter anderem auf dem Filmfestival von Locarno und dem Festival Nouveau Cinéma in Montréal vorgestellt. Seine Web-Serie "Hotel", die von Oktober bis Dezember 2012 bei "ARTE Creative" lief, war bei den Rencontres Internationales zu sehen. Die Redaktion Arts & Spectacles von ARTE France koproduzierte zudem das Projekt "The Reversal" für "ARTE Creative", das im Oktober 2013 online ging. Mit der Fernsehausstrahlung seines Films "Hotel" gelingt Benjamin Nuel der Sprung von der nichtlinearen in die lineare Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hôtel Regie: Benjamin Nuel Drehbuch: Martin Drouot, Benjamin Nuel