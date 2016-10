ARTE 22:00 bis 23:30 Drama Beasts of the Southern Wild USA 2012 2016-10-13 01:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die sechsjährige Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) lebt mit ihrem todkranken Vater im Sumpfgebiet Louisianas. Als ein Sturm ihr Zuhause überflutet, kämpft die tapfere Halbwaise mit Fantasie und Willenskraft ums Überleben. - Berührendes Drama voll poetischer Kraft: der vierfach oscarnominierte Überraschungshit und große Sieger des Sundance Festivals 2013. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Quvenzhané Wallis (Hushpuppy) Dwight Henry (Wink) Levy Easterly (Jean Battiste) Lowell Landes (Walrus) Pamela Harper (Little Jo) Gina Montana (Miss Bathsheba) Amber Henry (LZA) Originaltitel: Beasts of the Southern Wild Regie: Benh Zeitlin Drehbuch: Lucy Alibar, Benh Zeitlin Kamera: Ben Richardson Musik: Dan Romer, Benh Zeitlin Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 228 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 163 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 103 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 93 Min.