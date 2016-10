ARTE 09:25 bis 11:10 Dokumentation Hai-Alarm im Surferparadies F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Über kein anderes Raubtier wird so heftig diskutiert wie über den Hai. Und bei jeder unglücklich verlaufenden Begegnung zwischen Mensch und Hai kocht die Diskussion erneut hoch. Ist der Hai eine blutrünstige Bestie oder ein ewig missverstandener Meeresbewohner? Auf La Réunion kam es seit 2011 zu zahlreichen Haifisch-Attacken, häufig mit Todesfolge. Die Insel im Indischen Ozean erlebte eine beispiellose Angriffsserie der Meeresräuber, über die die Presse weltweit berichtete. Der Journalist Laurent Bouvier möchte diesen dramatischen Unfällen genauer auf den Grund gehen und beginnt eine langwierige Recherche: Warum kommen die Haie so nah an die Küste? Was passiert in dem abgegrenzten Bereich, wo die meisten Haie Menschen angreifen? Laurent Bouvier befragt dazu Fischer und Wassersportler sowie Angehörige der Opfer und Augenzeugen der Hai-Attacken. Außerdem begleitet die Dokumentation ein Wissenschaftlerteam, das ebenfalls auf der Suche nach Antworten ist. Akustische Signalbojen werden zu Wasser gelassen, Haie werden unter großer Gefahr auf offener See markiert. Unter Zeitdruck werden Hypothesen aufgestellt, Ursachen erforscht, Annahmen überprüft. Dass in den Gewässern vor La Réunion Tiger- und Bullenhaie leben, ist bekannt. Beide Spezies sind neben dem Weißen Hai die für den Menschen potenziell gefährlichsten, da sie keinem klar definierten Speiseplan folgen. Manche Fährten der Suche führen ins Nichts, andere sind vielversprechend. Nur eines zeigt sich ganz klar: Umweltverschmutzung, ein aus dem Gleichgewicht geratenes Ökosystem und Überfischung sind alles mögliche Gründe für die Hai-Attacken, die auf eine Ursache zurückzuführen sind: den Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Attaques de requins à la Réunion Regie: Remy Tezier Drehbuch: Remy Tezier Musik: Jérôme Lemonnier