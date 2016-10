National Geographic 02:35 bis 03:25 Dokumentation Extreme Survival mit Hazen Audel Gefährlicher Aufstieg GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ausgestattet mit den einfachsten Hilfsmitteln und einigen nützlichen Tipps von Mitgliedern des Volks der Massai, tritt Hazen Audel eine Reise an, die ihn bis an die Grenzen seiner Kräfte führt. Seine Mission ist es, einen über 2.000 Meter hohen aktiven Vulkan zu erklimmen. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss der furchtlose Abenteurer etliche Gefahren bestehen. Neben tückischen Pässen und steilen Schluchten erwartet ihn vor allem die unberechenbare Savanne mit zahllosen tödlichen Raubtieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Survive the Tribe

