National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Eisige Bergung CDN 2015 2016-10-04 09:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch Helfern muss mal geholfen werden. "Heavy Rescue"-Neuling John soll einen Schneepflug befreien, der in einem zugefrorenen Fluss feststeckt. Während Jamie neues Territorium erschließt, schreiten die Umbaumaßnahmen innerhalb seines Unternehmens voran. Derweil sieht sich Colin in seiner neuen Verantwortung mit einem Fall konfrontiert, der seine Führungsqualitäten auf die Probe stellt. Beinahe sentimental wird es schließlich, als sich das Team von einem legendären Mitarbeiter verabschieden muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Susanne Jespersen Musik: Christopher Nickel