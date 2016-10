National Geographic People 00:55 bis 01:15 Dokumentation David Rocco's Dolce India Strand und Dschungel CDN 2015 2016-10-06 14:35 Stereo 16:9 HDTV Merken David Rocco begibt sich auf eine kulinarische Expedition in den Regenwald von Goa. Dort begegnet der Chefkoch der Familie Shetye, die eine über 200 Jahre alte und rund 400.000 Quadratmeter große Plantage betreibt. Neben köstlichen Früchten wie Kokosnuss oder Mango wächst hier auch eine schier unglaubliche Vielfalt an Gewürzen. David genießt seinen Aufenthalt bei den Shetyes: Seine freundlichen Gastgeber kochen und essen gemeinsam mit ihm und erklären, was das Landleben für sie bedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India