Ein Kindheitsversprechen Chinas Wilder Westen USA 2009 Der Fotojournalist Reza und sein Sohn Delazad machen Station in der chinesischen Grenzstadt Xining. Die Stadt beheimatet sowohl einen großen buddhistischen Tempel als auch ein Moschee. Vater und Sohn unterhalten sich jedoch nicht nur über Fragen der Spiritualität, sondern auch über die universelle Sprache der Fotografie und der Musik. Nachdem sie die Stadt hinter sich gelassen haben, besuchen sie am Rande des tibetischen Hochplateaus einen malerischen See. Es ist ein heiliger Ort für die Buddhisten, denn von hier lassen sie ihre Gebete mit dem Wind in die Ferne reisen. Originaltitel: A Childhood Promise