National Geographic People 12:55 bis 13:15 Dokumentation David Rocco's Dolce India Indische Weinprobe CDN 2015 2016-10-30 01:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der indische Bundesstaat Goa an der Westküste des Landes war 450 Jahre lang eine portugiesische Kolonie. Der südeuropäische Einfluss spiegelt sich bis heute deutlich in der lokalen Küche wider. David interessiert vor allem die kulinarische Mischung portugiesischer und indischer Kultur, die es so nur hier gibt - insbesondere hat es ihm die goanische Wurst angetan. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Starkoch zudem einem Kokosnussessig, der vielen Gerichten der Region eine unverkennbare Note verleiht, z.B. dem Vindaloo-Curry. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India