National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Raubtiere hautnah Wasser GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Die Tatorte sind atemberaubend: funkelnde, tropische Riffe und die rauen Wasser des offenen Meeres. In den Ozeanen der Welt kommt es ständig zu tätlichen Auseinandersetzungen, denn hier leben Raubtiere in allen Formen und Größen. Und sie alle müssen ums Überleben kämpfen. Es befinden sich wahre Schlachtfelder unter der Wasseroberfläche, auf denen selbst von den größten und gefährlichsten Raubtieren stets ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen gefordert ist. Sie müssen sich immer wieder aufs Neue den ständig wechselnden Launen des Meeres anpassen, sich auf dessen natürlichen Kreislauf einstellen und immer auf der Hut sein, nicht selbst zur Beute zu werden. Sei es die Temperatur, die Tiefe oder das tückische Gelände am Meeresboden, jeder Bewohner der Ozeane benötigt unterschiedliche körperliche Voraussetzungen, sehr individuell ausgebildete Sinne und eine ungeheuer komplexe, manchmal geradezu bizarr wirkende Taktik, um unter Wasser bestehen zu können. Originaltitel: Secret Life of Predators