National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:20 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Neues Leben USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geburt von Kleintieren und Vieh gehört für Dr. Jan Pol zum Alltag. In seiner Laufbahn als Veterinär hat der kernige Mann aus Michigan schon unzähligen Tieren auf die Welt geholfen, von Hunden und Katzen über Ferkel und Fohlen bis zu Eseln und Kühen. Und trotz aller Komplikationen - für Pol und sein Team gibt es keine größere Erfüllung. Das "Dr. Pol"-Special befasst sich mit den dramatischsten, berührendsten oder auch verrücktesten Geburtsfällen aus dem Berufsleben dieses außergewöhnlichen Tierarztes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol

