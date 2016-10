National Geographic Wildlife 10:25 bis 11:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Pit Bull in Rage USA 2014 2016-10-17 17:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Pit Bulls können die bravsten Hunde der Welt sein. Reizt man sie allerdings zu sehr, haben sie das Zeug zum Killer. Die Hündin Roxy ist so ein Fall. Cesar stuft sie als gefährlich ein. Zu den Kindern der Familie Washington ist sie zwar lieb, doch fremde Hunde fällt sie an. Wenn Cesar sie nicht schnell eingreift, droht ein Desaster. Bei dem Lakeland Terrier Caper verhält es sich umgekehrt: Sein unnatürlicher Jagdtrieb ließ ihn mit einem Pit Bull aneinandergeraten - der ihn beinahe in Fetzen riss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue