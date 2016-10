National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:15 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Der unbeugsame Car E 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Heute steht Cesar vor der schwierigen Aufgabe, aus dem Cocker Spaniel Car einen liebenswerten Hund zu machen. Als Cesar ihn kennenlernte, war Car ein hyperaktives, dominantes Tier, das keine Familie bei sich zu Hause aufnehmen wollte. Außerdem will Cesar dem Schauspieler Fernando Tejero dabei helfen, eine Spanische Windhündin zu adoptieren, die nach Misshandlungen schwer traumatisiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack