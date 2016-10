Disney XD 22:10 bis 22:30 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Süße Lüge / Reine Geschmackssache USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a)Zum Geburtstag gibt es im McFlubbusters Gratis-Kuchen. Howard scheut nicht davor zurück für selbigen zu lügen. Randy ist davon wenig begeistert und Howard bezichtigt ihn der 'Super-Ehrlichkeit'. Das kann Randy nicht auf sich sitzen lassen und denkt sich daraufhin eine aberwitzige Geschichte um eine stillgelegte Karamellfabrik vor den Toren der Stadt aus. (b)Wie jedes Jahr steht in Norrisville der große Feinschmecker-Wettbewerb an. Für Randy und Howard gilt es den Titel "Beste Kumpel" zu verteidigen. Es kommt zu einem harten Wettkampf, bei dem nicht alle eingesetzten Mittel rechtens sind. (a) Zum Geburtstag gibt es im McFlubbusters Gratis-Kuchen. Howard scheut nicht davor zurück für selbigen zu lügen. Randy ist davon wenig begeistert und Howard bezichtigt ihn der 'Super-Ehrlichkeit'. Das kann Randy nicht auf sich sitzen lassen und denkt sich daraufhin eine aberwitzige Geschichte um eine stillgelegte Karamellfabrik vor den Toren der Stadt aus. (b) Wie jedes Jahr steht in Norrisville der große Feinschmecker-Wettbewerb an. Für Randy und Howard gilt es den Titel "Beste Kumpel" zu verteidigen. Es kommt zu einem harten Wettkampf, bei dem nicht alle eingesetzten Mittel rechtens sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Shaun Cashman Altersempfehlung: ab 6

