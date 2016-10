Disney XD 12:40 bis 13:00 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Die Kampfschule USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Da Brady und Boomer sich für starke Kämpfer halten, willigen sie ein, gegen den Inselriesen Atog anzutreten. Zwar verlieren sie den Kampf, aber Mikayla findet, dass die Zwillinge es wert sind, mit ihnen weiter zu trainieren. Beim Rückkampf gewinnen die Könige gegen den Riesen. Das überzeugt Mason, das Versprechen, das er dem Vater der Zwillinge gegeben hat, aus ihnen würdige Kämpfer zu machen, doch noch halten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) Larramie Doc Shaw (King Duke "Boomer" Parker) Dalip Singh (Atog) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Dan Cross, David Hoge, Eric Lev Kamera: John Simmons Musik: Jamie Dunlap