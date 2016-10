Disney XD 08:40 bis 09:00 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Folge: 36 Vergiss es! USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Leo, Chase, Adam und Bree kommen deutlich später als vereinbart nach Hause. Sie werden von Davenport ertappt, und der gibt ihnen drei Wochen Hausarrest. Um ihrer Betrafung zu entgehen, benutzen die vier eine neue Erfindung, den Neuronenstörer. Mit diesem wollen sie Davonports Erinnerungen an die letzten vierundzwanzig Stunden löschen - und löschen versehentlich seine Erinnerungen an die letzten vierundzwanzig Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Sarah Stiles (White House Rep) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzales, Guy Distad, Sean McNamara Drehbuch: Ron Rappaport Kamera: Rick F. Gunter Musik: Bert Selen