Disney XD 06:45 bis 07:05 Trickserie Coop gegen Kat Eine glückliche Familie / Fröhliche Camper CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Coop hat sich in den Kopf gesetzt, Dad endlich zu beweisen, dass Kat für das ewige Chaos verantwortlich ist. Also hängt er sich buchstäblich an Dad, damit der einmal Zeuge wird, wenn Kat zuschlägt. Millie will sich nicht ausstechen lassen, so dass die drei gemeinsam in der Falle sitzen, als Kat in der Tauschbörse richtig loslegt... Dad fährt mit seinen Kindern zelten. Sie treffen auf Dennis und dessen Vater Henry. Dad und der Vater von Dennis gehen eine Wette ein, bei der es darum geht, wer der bessere Camper von den beiden ist. Unterdessen, gehen Coop und Dennis auf Entdeckungstour... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Kendra Hibbert, Robert Pincombe, Shelley Hoffman Altersempfehlung: ab 6