13th Street 00:25 bis 01:10 Krimiserie Law & Order Bittere Pflicht USA 2001 Stereo 16:9 Merken Ein chinesischer Restaurantbesitzer wird erschlagen. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) stoßen im Treppenhaus, in dem der Tote gefunden wurde, auf einen Zeugen. Der Obdachlose sagt aus, mehrere Teenager am Tatort gesehen zu haben. Tatsächlich gesteht der 18-jährige Mitch Regan (Alex Feldman) den Mord. Staatsanwalt McCoy (Sam Waterston) erhebt Anklage gegen den Jugendlichen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Alex Feldman (Mitch Regan) Jason Ritter (Nick Simms) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Barry Schindel, Aaron Zelman Musik: Mike Post