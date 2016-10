13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Neben der Spur USA 2013 Stereo 16:9 Merken Abby (Pauley Perrette) übernimmt die Untersuchung eines Autos, in dem der junge Marinesoldat Chad Dunn gemeinsam mit seiner Freundin Lyla tot aufgefunden wurde. Schnell ist klar, dass die beiden nicht an den Folgen eines Unfalls starben, sondern ermordet wurden. Das NCIS-Team um Gibbs (Mark Harmon) verhört die Eltern des Paares und erfährt, dass die Familien seit langem verfeindet sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Gina Lucita Monreal Musik: Brian Kirk