13th Street 10:40 bis 11:30 Krimiserie Criminal Minds Der Lehrling USA 2012 Stereo 16:9 Merken Als eine junge Prostituierte in Miami übel zugerichtet und erstickt aufgefunden wird, stellen die Profiler der BAU erschreckende Parallelen zu einigen Morden an Tieren fest. Während die erste Tat noch schlampig ausgeführt wurde, scheint der Mörder bei der zweiten Prostituierten, die kurze Zeit später aufgefunden wird, genauer gearbeitet zu haben. Ist hier ein Profi am Werk, der seinen Lehrling heranzieht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Matthew Lillard (David Roy Turner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16