13th Street 08:25 bis 09:10 Krimiserie Navy CIS Die Wahrheit hat viele Gesichter USA 2012 Stereo 16:9 Merken Ein Journalist wird tot aus einem Fluss geborgen. Er hatte sich zuletzt für die Recherche zu einer Story als Navy-Soldat ausgegeben. Während der Ermittlungen bekommt Ziva (Cote de Pablo) überraschend Besuch von ihrem Vater Eli David (Michael Nouri), der sich anscheinend mit seiner Tochter versöhnen will. Doch der Chef des Mossads plant auch ein geheimes Friedensgespräch mit Arash Kazmi (Al Faris), Leiter des iranischen Geheimdiensts, den er noch aus Kindheitstagen kennt. Wusste der tote Journalist von dem Treffen der beiden Geheimdienstchefs? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Michael Nouri (Mossad Director Eli David) Brent Chase (Navy Petty Officer Third Class Nathan Thomas) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk