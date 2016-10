Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Leben in der Holosuite USA 1998 Stereo 16:9 Merken Nog (Aron Eisenberg) war bei der Verteidigung von Planet AR-558 so schwer verwundet worden, dass ihm sein Bein amputiert werden musste. Jetzt trägt der junge Ferengi eine Prothese und hadert mit seinem Schicksal. Er flüchtet sich in die Holosuite-Welt des Vic Fontaine (James Darren) und will sogar eine Wohnung über dessen Nachtclub beziehen. Während Vic versucht, Nogs Leben wieder einen Sinn zu geben, sind die Freunde in der echten Welt der Meinung, Nog müsse langsam wieder aus der Holosuite herauskommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aron Eisenberg (Nog) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) James Darren (Vic Fontaine) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Anson Williams Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6

