Die U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D, ein Raumschiff der Galaxy-Klasse, startet mit ihrem Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) zu ihrer ersten Mission. Auf Deneb IV sollen die restlichen Mitglieder der Crew an Bord kommen. Unterwegs erscheint jedoch plötzlich Q (John de Lancie) an Bord, ein Mitglied einer allwissenden Rasse. Er ist der Ansicht, die Menschheit sei barbarisch und dürfe sich nicht weiter entwickeln. Er entführt Picards Kommandocrew und verurteilt sie zum Tode. Erst nachdem Picard ihn überzeugen kann, dass die Menschheit friedfertiger geworden ist, entlässt Q seine Gefangenen. In Google-Kalender eintragen