Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Vergeltung USA 1998 Stereo 16:9 Bei einer Expedition des SG1-Teams begegnet Teal'c einem jungen Mann, der ihn als ehemaligen Soldat des kriegerischen Ra wiedererkennt und schuld am Tod seines Vaters ist. Die aufgebrachten Einheimischen drohen ihn zu lynchen. Nun ist es am Stargate-Team, den Kollegen zu rehabilitieren und seine Wandlung zum Gutmenschen zu beweisen. Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) David McNally (Hanno) Peter Williams (Apophis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Tom J. Astle Kamera: Peter F. Woeste Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16