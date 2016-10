Disney Cinemagic 00:00 bis 01:25 Familienfilm Air Bud 5 - Vier Pfoten schlagen auf CDN 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ihre beste Freundin Tammy nach San Diego zieht, bricht für Andrea im fünften Teil von Air Bud eine Welt zusammen. Um sie dort besuchen zu können, schließt sich Andrea mit ihrem neuen Nachbarn Connor dem Beach-Volleyball-Team an, dem beim Gewinn der Meisterschaft eine Reise nach Kalifornien winkt. Klar, dass auch Andreas Golden Retriever Buddy seine sportlichen Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft stellt. Air Bud ist wieder zurück! Der Golden Retriever, der bereits Fußball und Baseball spielte, gibt sich auch mit seinen Basketball- Künsten nicht zufrieden und will nun beim Volleyball die Strände unsicher machen. Als jedoch sein Herrchen von einem Verbrechen in der Nachbarschaft beunruhigt wird, schlüpft Buddy zusätzlich in die Rolle eines Detektives und versucht, die wahre Identität des Verbrechers herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katija Pevec (Andrea) Edie McClurg (Gram Gram) Cynthia Stevenson (Jackie) Jake D. Smith (Noah) Chantal Strand (Tammy) J. Winston Carroll (Mr. Tilly) Patrick Cranshaw (Sheriff Bob) Originaltitel: Air Bud: Spikes Back Regie: Mike Southon Drehbuch: Anne Vince, Anna McRoberts Kamera: Mike Southon Musik: Brahm Wenger