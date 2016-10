Disney Cinemagic 23:50 bis 00:00 Magazin Making Of... the First Avenger: Civil War D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR beginnt genau dort, wo "Avengers: Age Of Ultron" aufgehört hat. Unter Führung von Captain Steve Rogers ist das neue Team der Avengers weiterhin für den Erhalt des Friedens im Einsatz, als sie in einen internationalen Vorfall verwickelt werden, der erhebliche Kollateralschäden verursacht. Schnell werden Forderungen nach einem neuen Führungsgremium laut, das entscheidet, wann die Dienste der Avengers wirklich benötigt werden. Der neue politische Druck und das daraus entstehende Kräfteringen treiben das Team langsam auseinander und spalten es in zwei Lager... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of ... Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus

