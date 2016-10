Ostberlin, 1988. Als Marco mit dem Gesetz in Konflikt gerät, kommt er dank seines Vaters, eines hochrangigen Stasi-Beamten, um einen Aufenthalt im Gefängnis herum. Dafür muss er sich der Armee anschließen. Überraschenderweise findet er am Militärdienst Gefallen, besonders, als eine Welle der Revolution über die DDR schwappt. Während Marcos Vater sich um die Zukunft seines Sohnes sorgt, demonstrieren seine Mutter und seine Freundin aktiv für den Frieden. Als am 9. November 1989 die Mauer fällt, verändert sich das Leben der Familie für immer. In Google-Kalender eintragen