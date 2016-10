Kinowelt 04:05 bis 06:00 Thriller Nur die Sonne war Zeuge F, I 1960 Nach dem Roman "The Talented Mr. Ripley" von Patricia Highsmith 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Millionärssohn Richard Greenleaf genießt sein Leben lieber mit seiner Freundin Marge Duval in Italien, als sich zu hause um die Geschäfte zu kümmern. Sein Vater beauftragt daraufhin Tom Ripley, der behauptet, Richard vom College zu kennen, seinen Spross in Italien zu finden und ihn zur Heimkehr zu bewegen. 5.000 Dollar hat er ihm dafür versprochen - aber als Ripley Richard gefunden hat, denkt er gar nicht an den Heimflug. Er möchte auch einmal das "Dolce vita" genießen; und er hat mehr im Sinn... Weshalb sollte er sich mit 5.000 Dollar abspeisen lassen, wenn er wesentlich mehr haben kann? Dafür muss er allerdings einige Demütigungen des doch recht überheblichen Lebemanns über sich ergehen lassen. Als die beiden alleine auf einer Bootstour unterwegs sind, passiert es: Tom bringt Richard um und kehrt alleine zurück. Marge erzählt er, Richard sei durchgebrannt und habe sie verlassen. Von da an beginnt Tom Ripley sein Doppelspiel: Während er für Marge noch immer Tom ist, schlüpft er für die meisten anderen in die Haut von Richard Greenleaf. Brenzlig wird es, als Freddy Miles, ein Freund von Richard, das Doppelleben bemerkt... Der Film, der Alain Delon zu einem Star machte! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Tom Ripley) Maurice Ronet (Philippe Greenleaf) Marie Laforêt (Marge Duval) Erno Crisa (Inspektor Riccordi) Frank Latimore (O'Brien) Bill Kearns (Freddy Miles) Elvire Popesco (Madame Popova) Originaltitel: Plein soleil Regie: René Clément Drehbuch: René Clément, Paul Gegauff Kamera: Henri Decaë Musik: Nino Rotta Altersempfehlung: ab 16