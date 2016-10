Kinowelt 00:40 bis 02:35 Thriller Die Dritte Gewalt S, GB 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Den Haag: Sellberg, der neue Leiter der Europol, erklärt dem organisierten Verbrechen den Krieg. Zur gleichen Zeit in London: Die junge Bankerin Rebecca entdeckt, dass ihr Verlobter Kane mit skrupellosen Vertretern eines europaweit operierenden Verbrecherrings eine gigantische Geldwaschaktion plant - und sie als Deckung benutzt. Nach einem brutalen Streit kann Rebecca flüchten. Sie nimmt Kontakt zu Sellberg auf, ohne zu ahnen, dass Kanes Männer den Auftrag haben, sie zu töten. In Den Haag versucht Sellberg, seinen ehemaligen Kollegen Johan Falk zur Mitarbeit zu überreden. Falk hat den Polizeidienst quittiert, er will mit seiner Frau Helen und ihrer kleinen Tochter Nina ein neues Leben anfangen. Als Sellberg vor seinen Augen von Unbekannten mit Maschinenpistolen niedergeschossen wird, erwidert Falk instinktiv das Feuer. Wie durch ein Wunder bleiben er und Rebecca im Kugelhagel unverletzt. Auf ihrer atemlosen Flucht erfährt Falk mehr über die Hintergründe. Aber kann er Rebecca vertrauen?! Er muss Helen und Nina schützen, auch wenn er Rebecca helfen will. Gefolgt von Kanes Killern und den Sicherheitsbeamten der Londoner Bank beginnt eine Jagd quer durch Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Irina Björklund (Rebecca) Nicholas Farrell (Devlin) Robert Giggenbach (Sörensen) Richard Froelich (Müller) Sylvester Groth (Dauphin) Marie Richardson (Helén) Originaltitel: Den tredje vågen Regie: Anders Nilsson Drehbuch: Joakim Hansson, Anders Nilsson Kamera: Per-Arne Svensson Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16