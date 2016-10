Kinowelt 20:15 bis 21:55 Komödie Stranger Than Fiction USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Wartehalle eines Flughafens schildert Jungautor Donovan einem neugierigen Mitreisenden die Geschichte seines Bestsellers: Die Hauptpersonen sind vier Freunde in Salt Lake City. Einer von ihnen, der angehende Jurist und angebliche Hetero Jared, kommt eines Abends blutverschmiert zu seinem Freund Austin und erzählt ihm, dass er in seiner Wohnung in Notwehr einen Mann ermordet hat, den er als schwule Zufallsbekanntschaft präsentiert. Anstatt zur Polizei zugehen, entscheiden die beiden, gemeinsam mit ihren Freundinnen Emma und Violet, die Leiche verschwinden zu lassen. Das ist aber bei Weitem nicht so einfach, wie gedacht, und für die Vier beginnt eine wahre Odyssee, die kein Ende zu finden scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mackenzie Astin (Jared Roth) Todd Field (Donovan Miller / Austin Walker) Dina Meyer (Emma Scarlett) Natasha Gregson Wagner (Violet Madison) Michael Flynn (Nick) Steve O'Neill (Porter) Joe Unger (Bubba) Originaltitel: Stranger Than Fiction Regie: Eric Bross Drehbuch: Tim Garrick, Scott Russell Kamera: Horacio Marquínez Musik: Larry Seymour Altersempfehlung: ab 18